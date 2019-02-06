Следователи проверяют обстоятельства схода вагонов с углем в Хабаровском крае

06.02.19 07:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту схода 27 вагонов с углем на перегоне Дуссе - Алинь - Сулук в Хабаровском крае, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ведомстве.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщил представитель ведомства.

Выясняются причины происшествия, также будет установлен материальный ущерб.

В свою очередь дальневосточная транспортная прокуратура также начала проверку по факту схода вагонов с углем на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщается на сайте ведомства.

"Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор по поручению Дальневосточного транспортного прокурора организовал проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным пресс-службы ДВЖД, к месту схода вагонов прибыли два восстановительных поезда. Железнодорожники приступили к ликвидации последствий происшествия.