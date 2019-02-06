Вице-мэр Владивостока подал документы для участия в конкурсе на должность главы города

06.02.19 07:35

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Первый заместитель главы администрации города Владивостока Олег Гуменюк подал документы для участия в конкурсе на должность мэра города.

О. Гуменюк один из девяти претендентов на должность мэра Владивостока, кто подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Прием документов продолжается по 11 февраля, сообщается на сайте Думы Владивостока.

Также среди желающих возглавить администрацию дальневосточной столицы - временно не работающий Дмитрий Туреев, администратор в одной из городских компаний Ботур Исмаилов, депутат Законодательного собрания Приморья Олег Вельгодский, вокалист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота Сергей Мильвит, директор одного из фондов ЖКХ Татьяна Рындина, индивидуальный предприниматель Денис Мельников, полномочный представитель в Китае и Гонконге Финансово-банковской ассоциации евроазиатского сотрудничества Евгений Бажов, временно не работающий Юрий Димиденко.