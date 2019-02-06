Жан-Мишель Кусто попросил власти РФ освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

06.02.19 07:56

© РИА Новости. Антон Денисов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто и ряд международных экологических организаций обратились к руководству России с просьбой освободить находящихся в "китовой тюрьме" под Находкой 11 косаток и 87 белух.

"Мы призываем российское правительство вернуть в естественную среду обитания 11 косаток и 87 белух, пойманных прошлым летом в Охотском море. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан", - говорится в письме Ж.-М.Кусто и экологических организаций Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute.

Письмо опубликовано на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

Авторы выражают признательность российскому правительству за отказ в выдаче новых разрешений на отлов косаток и белух в дикой природе в 2019 году.

"Призываем ваше правительство окончательно положить конец таким отловам", - отмечается в письме.

Также в обращении говорится, что у ее авторов богатый опыт в изучении китов в дикой природе и в неволе, в том числе благодаря успешному возвращению Кейко, косатки из голливудского фильма "Освободите Вилли" в его родные воды в Исландии в 1990-х годах. В ходе этой кампании они тесно сотрудничали с правительствами Соединенных Штатов, Мексики, Исландии и Норвегии.

"Мы полагаем, основываясь на нашем экспертном опыте, что косаток и белух просто невозможно сохранить здоровыми в неволе, даже при самых лучших обстоятельствах", - отмечают ученые.