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06.02.19 08:01
Движение временно ограничено в Курганской области близ пункта пропуска на границе с Казахстаном
По данным пресс-службы, ограничения касаются участка 396 км+940 - международный автомобильный пункт пропуска "Петухово" автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск.
Как отмечается, для транзитного транспорта организованы временные стоянки. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дороге федерального значения.
Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в таких сложных погодных условиях. Тем, кто оказался на трассе в затруднительном положении, специалисты рекомендуют сообщать в экстренные службы МЧС по телефону 112 или в управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" - 8 (351)266-65-63.
Как сообщает курганский гидрометцентр, температура воздуха в Кургане в среду утром - 32 градуса ветер юго-восточный 0,5 метров в секунду. Погода в Петухово - 34 градуса.
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