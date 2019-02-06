Движение временно ограничено в Курганской области близ пункта пропуска на границе с Казахстаном

06.02.19 08:01

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Временное ограничение движения для транзитных транспортных средств в направлении Республики Казахстан введено с 20:00 вторника из-за низкой температуры воздуха, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".

По данным пресс-службы, ограничения касаются участка 396 км+940 - международный автомобильный пункт пропуска "Петухово" автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск.

Как отмечается, для транзитного транспорта организованы временные стоянки. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дороге федерального значения.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в таких сложных погодных условиях. Тем, кто оказался на трассе в затруднительном положении, специалисты рекомендуют сообщать в экстренные службы МЧС по телефону 112 или в управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" - 8 (351)266-65-63.

Как сообщает курганский гидрометцентр, температура воздуха в Кургане в среду утром - 32 градуса ветер юго-восточный 0,5 метров в секунду. Погода в Петухово - 34 градуса.