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06.02.19 08:03

Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией СТС

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Соглашение "перепрошивает" договоренности с компанией по основным направлениям - энергетика, водоснабжение, другие виды бизнеса, в том числе, социальные проекты. Мы договорились, что сделаем все, что зависит от нас, чтобы значение тарифа в Курганской области максимально приблизилось к значениям в других субъектах. Все новые проекты, которые будут начинаться в Курганской области - как по частным, так и по бюджетным инвестициям, - пойдут в категории "прочие" с уровнем тарифа не выше, чем в соседних областях", - приводит пресс-служба слова главы региона.

А.Бобров, в свою очередь, отметил: "Население на сегодняшний день в Курганской области покупает электроэнергию по самым низким тарифам в стране. Губернатор обозначил, что вновь приходящие инвесторы, вновь открывающиеся производства будут получать электроэнергию по тарифам, не выше чем в Тюмени. Мы определили, что в ближайшие два-три года целевая модель по "прочим потребителям", за исключением новых инвесторов, и за исключением населения, должна приблизиться к Тюменской области (где самые низкие тарифы в УрФО - ИФ). Все, что зависит от области, от правительства, сделано для того, чтобы прийти к этой целевой модели".

По данным пресс-службы, соглашение регулирует тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей Курганской области. Для субъектов предпринимательской деятельности, реализующих новые инвестиционные проекты в регионе, и бюджетных предприятий, которые будут строить новые соцобъекты, будет применен специально разработанный энерготариф.

"Есть федеральный тариф. Мы на него повлиять не можем. Но есть региональная составляющая, так называемая сетевая надбавка. И мы договорились с компанией, что именно это значение мы должны приблизить к лучшим значениям других субъектов. Для всех новых проектов, которые будут проходить с 1 января текущего года, вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области, которая сегодня является первой в части инвестиционной привлекательности", - сказал В.Шумков.

Пресс-служба отмечает, что соглашение предполагает проведение анализа тарифообразования на тепловую энергию, начнется модернизация систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в аренде у предприятий входящих в группу компаний "Корпорации СТС".

Согласно сообщению, энергосберегающая организация планирует синхронизировать графики ремонта и замены инженерной инфраструктуры с планами по дорожному строительству. Также в 2019 году планируется разработать и реализовать проекты по архитектурно-художественному освещению фасадов зданий, имеющих историко-культурное значение, расположенных в Кургане, Шадринске и Далматово. Намечены проекты и в аграрном бизнесе. Там представлены значительные инвестиции, предполагается создание новых рабочих мест.

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