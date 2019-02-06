Более 7,5 тыс. животных привиты в Хабаровском крае после вспышки ящура

06.02.19 08:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - С 1 февраля в Хабаровском крае более 7,5 тысяч животных внепланово привили от вируса ящура после вспышки этого заболевания на свиноферме ООО "Скифагро-ДВ", - сообщил журналистам в среду главный государственный ветеринарный инспектор региона Николай Постоев

"На сегодняшний день закончена вакцинация животных, подверженных вирусу в Хабаровске и Хабаровском районе. В остальных районах она завершится в ближайшие дни. Всего, на сегодняшний день привито более 7,5 тыс. свиней", - сказал Н.Постоев.

Он уточнил, что через 10 дней начнется повторная вакцинация. Всего в крае, будет привито около 11 тыс. животных.

В свою очередь, 6 февраля на предприятии ООО "Скифагро - ДВ" начнут сжигать убитых свиней. Для этого привлекли военных специалистов.

"Военные уже прибыли на место, складывают туши и будут сжигать "напалмом". По закону, через 28 дней после уничтожения последней туши в крае будут завершены карантинные мероприятия", - уточнил Н.Постоев.