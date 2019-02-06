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06.02.19 08:09
Более 7,5 тыс. животных привиты в Хабаровском крае после вспышки ящура
"На сегодняшний день закончена вакцинация животных, подверженных вирусу в Хабаровске и Хабаровском районе. В остальных районах она завершится в ближайшие дни. Всего, на сегодняшний день привито более 7,5 тыс. свиней", - сказал Н.Постоев.
Он уточнил, что через 10 дней начнется повторная вакцинация. Всего в крае, будет привито около 11 тыс. животных.
В свою очередь, 6 февраля на предприятии ООО "Скифагро - ДВ" начнут сжигать убитых свиней. Для этого привлекли военных специалистов.
"Военные уже прибыли на место, складывают туши и будут сжигать "напалмом". По закону, через 28 дней после уничтожения последней туши в крае будут завершены карантинные мероприятия", - уточнил Н.Постоев.
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