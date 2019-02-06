Третий столб пепла за сутки выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке

06.02.19 08:12

© РИА Новости. Евгений Нескромный

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке в среду днем выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.