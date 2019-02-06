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06.02.19 08:16
Минэкономразвития будет курировать полномочия Ростуризма
"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.
В сообщении также приводятся слава главы правительства о том, полномочия Ростуризма в большей степени должно курировать Минэкономразвития.
"Всё это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан", - сказал он.
"Нужно повысить эффективность работы. Я просил бы аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства", - сказал премьер.
Согласно распоряжению правительства, размещённому на сайте кабинета министров, О.Сафонов освобожден от должности по его просьбе.
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