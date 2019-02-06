Возбуждено уголовное дело в связи с заражением эхинококкозом суворовцев в Ульяновске

06.02.19 08:28

© РИА Новости. Виктор Толочко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщается на сайте СКР во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

По информации СКР, в настоящее время диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 25 обучающихся. "Под подозрением в инфицировании находятся еще несколько человек",- отмечается в пресс-релизе.

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Лечение проводится амбулаторно.