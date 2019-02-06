|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.02.19 08:32
Занятия в школах и детсадах Северной Осетии приостановлены еще на неделю
"До 12 февраля включительно продлен карантин, введенный в школах и детских садах из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ", - сказал сотрудник пресс-службы.
С 1 по 5 февраля карантин был введен во всех школах и детских садах республики, за исключением 10 школ в Ирафском районе, а также школ и детских садов в Моздокском районе, где закрыты лишь отдельные классы в двух школах и один детсад.
Мониторинг ведется ежедневно, и при превышении 20% порога по количеству заболевших детей, образовательные учреждения закрывают на карантин.
Ограничительные мероприятия из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей введены муниципалитетами по рекомендации министерства образования и науки республики, основанной на рекомендации управления Роспотребнадзора по Северной Осетии.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket