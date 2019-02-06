Занятия в школах и детсадах Северной Осетии приостановлены еще на неделю

06.02.19 08:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Продлен на неделю карантин в школах и детсадах Северной Осетии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"До 12 февраля включительно продлен карантин, введенный в школах и детских садах из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ", - сказал сотрудник пресс-службы.

С 1 по 5 февраля карантин был введен во всех школах и детских садах республики, за исключением 10 школ в Ирафском районе, а также школ и детских садов в Моздокском районе, где закрыты лишь отдельные классы в двух школах и один детсад.

Мониторинг ведется ежедневно, и при превышении 20% порога по количеству заболевших детей, образовательные учреждения закрывают на карантин.

Ограничительные мероприятия из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей введены муниципалитетами по рекомендации министерства образования и науки республики, основанной на рекомендации управления Роспотребнадзора по Северной Осетии.