Туман в Краснодаре привел к задержкам 10 авиарейсов

06.02.19 08:40

© РИА Новости. Максим Блинов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Туман вторые сутки не позволяет восстановить расписание полётов в аэропорту Краснодара, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня (6 февраля - ИФ) на 7:30 мск на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержано десять авиарейсов. Причиной задержек стал туман в районе аэропорта", - сказал сотрудник пресс-службы.

По оперативным данным, два самолета (из Еревана и Москвы), летевшие в Краснодар, совершили посадку на резервных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону, уточнил собеседник агентства.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Как сообщалось, в связи с погодными условиями задержки авиарейсов в аэропорту Краснодара начались 5 февраля.