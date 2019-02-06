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06.02.19 08:45
Восстановлено электроснабжение населенных пунктов Новгородчины, нарушенное снегопадом
"Наши специалисты завершили основные восстановительные работы в электросетевом комплексе региона после технологических нарушений, вызванных циклоном с сильными снегопадами 4 и 5 февраля. Сейчас энергетики работают по отдельным заявкам от потребителей, проводят осмотры ЛЭП для выявления дефектов и удаления снега с проводов", - сказал собеседник.
Как сообщала ранее пресс-служба регионального МЧС, в ночь на вторник снегопад оставил без света более 3,6 тыс. жителей области. Утром в зоне отключения находились 162 населенных пункта. Обесточенных социально значимых объектов не было. Причинами отключения ЛЭП стало налипание на провода снега и обледенение, а также износ сетей. Ликвидацией аварий занимались более 237 специалистов с 80 единицами техники.
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