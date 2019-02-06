Осадки мешают быстрой уборке снега в Петербурге - власти

06.02.19 08:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга настаивают, что уборка снега в городе ведется постоянно, но сильные осадки не позволяют очистить улицы оперативно.

"У нас (с начала года - ИФ) выпало 150 см снега. Есть регламент уборки, но он ничего не значит, когда выпадает такое количество снега. Я частично понимаю ту истерию (по поводу плохой уборки снега - ИФ), которая развивается в городе, но хочу сказать, что такое количество снега невозможно убрать немедленно. Чудес не бывает", - сказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

По его словам, необходимый уровень передвижения по дорогам Петербурга обеспечен, но до отдельных участков тротуаров и дорог еще "не дошли руки".

Н.Бондаренко добавил, что в городе удалось очистить 40% внутриквартальных территорий, продолжается работа по вывозу снега и очистке кровель от наледи.

"Самая большая проблема с сосульками остаётся в Центральном районе, есть случаи, когда даже не выставлены ограждения. Сегодня ночью для очистки кровель будет вестись активная эвакуация автомобилей, которые нарушают правила остановки", - подчеркнул он.