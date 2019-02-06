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В международный день саами в Мурманске и Ловозере поднимут флаг коренного северного народа

© РИА Новости. Павел Львов
6 февраля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области в среду будет отмечаться Международный день саами, коренного малочисленного народа Севера.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном Центре народов Севера, в среду у здания центра состоится торжественный митинг и церемония поднятия саамского флага. Кроме того, в программе выступление саамского фольклорного коллектива "Таввял иннк", исполнительницы саамских песен Марины Гринчук. Саамский нойд (жрец) Надежда Фенина проведет обряд исполнения желаний "Костер единения".

Также в среду на базе областной универсальной научной библиотеки в Мурманске пройдет презентация литературных произведений авторов из числа саами, изданных в течение прошлого года.

"Будут представлена литературно-краеведческая календарная летопись на каждый день "Лапландия - Мурман: паль, мэннмуж, олмэ (время, события, люди)" Надежды Большаковой и книга воспоминаний Нины Ежовой о саамском поэте Аскольде Бажанове "...Оставить след на земле желанной...", - рассказали в Центре народов Севера.

В честь праздника в Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка "Национальный костюм народа саами" с экспонатами из музейного фонда и частных коллекций, которая была подготовлена совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом Ниной Афанасьевой. Посетители выставки увидят зимнюю верхнюю одежду северного народа - малицу и совик, обувь - липты, пимы, а также летние костюмы, комплекты повседневной одежды, а также картины саамских художников.

Празднование также пройдет в местах компактного проживания саами. Так, в среду в основном месте проживания саами - селе Ловозеро также будет торжественно поднят национальный флаг. В национальном культурном центре в пятницу откроется фотовыставка "Мин ялмуш" ("Наша жизнь") и пройдет праздничная программа. Кроме того, саами проведут сход, темой которого станет сохранение и развитие саамского языка. Ранее в ловозерском отделе областного краеведческого музея начала работу фотовыставка "Будет тундра вечно молодая, если в ней олени будут жить" фотографа Валерия Ткачева.

В пятницу в Молочном (Кольский район) пройдет спортивно-познавательный праздник "Роамгуда пяййва" ("Радость солнцу"). В программе театрально-хореографическая зарисовка саамской сказки, спортивная и интеллектуально-познавательная составляющие, а также обрядовый "Костер единения"

В субботу торжество продолжится в населенном пункте Лопарская (Кольский район), где пройдет интерактивная культурно-познавательная программа "Кувакса" (национальное саамское жилище). Гостей праздника ждут выступления фольклорных коллективов, ремесленная ярмарка, а также состязания в национальных видах спорта - метании аркана, прыжках через нарты и стрельбе из арбалета, катания на оленьих упряжках и национальные угощения.

16 февраля в поселке Енский (Ковдорский район) в честь Международного дня саами пройдут Зимние саамские игры. Помимо метаний аркана на хорей (оленьи рога), стрельбы, национальной борьбы и лыжных гонок зрителей ждет художественная программа и ярмарка саамских мастеров декоративно-прикладного искусства.

Тематические встречи, лекции, показы фильмов и этнографические уроки в течение февраля также пройдут в библиотеках, молодежных центрах и районных домах и дворцах культуры.

Международный день саами отмечается с 1917 года после первого собрания представителей коренного малочисленного народа Севера в норвежском Тронхейме.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район и село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.

Саами - коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по итогам переписи 2010 года, в Заполярье проживает около 1,6 тыс. саами, из которых 17% считают саамский язык родным.

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