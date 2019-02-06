Два дела по факту ДТП с автобусом в Калужской области будет расследовать СКР

06.02.19 08:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России инициировал передачу второго уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Калужской области из полиции, сообщила во вторник пресс-служба СКР.

"Инициирована передача уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя автобуса в производство следователей СК России", - говорится в сообщении.

В настоящее время центральный аппарат СКР расследует второе дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках этого уголовного дела арестован на два месяца собственник пассажирского автобуса.

Проведены дополнительные осмотры места происшествия и транспортного средства. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые, в частности, позволят оценить степень тяжести вреда, причиненного потерпевшим.

"Также будут проведены комплексные автотехнические исследования, чтобы оценить состояние автобуса. Изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия", - подчеркнули в СКР.

Кроме того, будет дана оценка действию или бездействию должностных лиц из контролирующих органов.