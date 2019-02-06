Незапланированные каникулы из-за сильных морозов продолжаются у школьников нескольких уральских городов

06.02.19 09:09

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Аномально низкая температура воздуха на территории Уральского федерального округа в среду вновь стала причиной полной или частичной отмены занятий в школах.

Так, в Челябинске и Магнитогорске полностью отменены занятия первой смены в школах, сообщается на сайтах городских единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Второй день из-за 36-градусного мороза не учатся школьники с первого по одиннадцатый классы в Ишиме (Тюменская область), сообщается на сайте городской ЕДДС. В Ялуторовске, где утром было минус 34 градуса, тоже полностью отменены занятия, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городской администрации.

В Тюмени и Тобольске не учатся школьники 1-9 классов, сообщается на сайтах городских администраций. Утром в этих городах было 32-34 градуса мороза.

На сайте департамента образования Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) сообщается, что из-за 36-градусных морозов рекомендовано не посещать занятия учащимся в первую смену 1-5 классов. В ЕДДС Ноябрьска агентству сообщили, что аналогичные рекомендации даны ученикам 1-6 классов.

В Ханты-Мансийске и Сургуте из-за 30-градусного мороза полностью отменены занятия первой смены, сообщают администрации городов.

По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, министерство образования региона направило в школы письмо, согласно которому, ученики младших классов могут не ходить в школу при 25-28-градусном морозе, школьники средних классов - при минус 28-30 градусах, старшеклассники - при температуре от минус 30 градусов и ниже.

6 февраля в регионе ожидается до минус 32 градусов.

В Курганской области в среду тоже аномально холодно, но в школах областного центра и Шадринска школьники не учатся из-за карантина по ОРВИ и гриппу.