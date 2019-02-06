Следователи разыскивают двоих топ-менеджеров "дочек" "Газпрома" в рамках "дела Арашуковых"

06.02.19 09:18

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 февраля. Interfax-Russia.ru- Следствие по делу о хищении 30 млрд рублей у акционерного общества "Газпром", в котором, в том числе, обвиняются сенатор Рауф Арашуков и его отец, объявило в розыск еще двух представителей структур этой компании, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых - и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегион Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".