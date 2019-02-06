Первая за 20 лет инвентаризация жилфонда проводится на Колыме

06.02.19 09:27

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 Февраля. Interfax-Russia.ru - Инвентаризация жилого фонда в Магаданской области предварительно показала, что в реестрах региона числятся жилыми целые заброшенные поселки, всего аварийным признано 200 тыс. квадратных метров.

"Инвентаризация на Колыме не проводилась более 20 лет, работа завершится в апреле. Предварительно выявлено 200 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья. Это с учетом поселков, в которых давно никто не живет" - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Денис Кулаков.

В качестве примера он привел поселок Кадыкчан в Сусуманском округе. Он заброшен с начала 2000-х годов, но его жилфонд до сих пор числится в реестре. И это, по словам чиновника, не единственный пример на Колыме.

По его словам, после инвентаризации правительство Магаданской области сформирует заявку в федеральный центр на выделение денег на программу расселения.

Расселять аварийный жилфонд планируют в рамках национального проекта "Жилье и Городская среда". На месте старых зданий построят новые. Мастер-планы поселков сейчас разрабатывают специалисты из федеральных строительных компаний.

Возводить будут не только жилые дома, но и социальные, образовательные, культурные, спортивные учреждения. Реализация проекта рассчитана на 5 лет.

Вопрос расселения ветхого аварийного жилья поднимался в рамках первой в регионе "Строительной сессии", организованной правительством региона. В нем приняли участие более 80 специалистов строительной отрасли из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Хабаровска.