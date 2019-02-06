Сообщения о голодных обмороках у детей в школах Кузбасса не подтвердились

06.02.19 09:30

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Дмитрий Кислицын не обнаружил в школах региона подтверждения поступивших ему сообщения о голодных обмороках детей.

Пресс-служба администрации Кузбасса в среду распространила видеозапись встречи омбудсмена Д.Кислицына с губернатором Сергеем Цивилевым. Отвечая на вопрос главы региона о том, были ли зафиксированы случаи голодных обмороков у детей в ходе проверки в восьми школах шести районов области, омбудсмен ответил отрицательно.

"В тех школах, где побывала комиссия, фактов голодных обмороков у детей не было. (...) В мой адрес поступали анонимные сообщения из этих районов, где находятся школы. Я обязан был проверить эти факты", - сказал Д.Кислицын.

В свою очередь С.Цивилев обязал Д.Кислицына впредь сообщать о других подобных заявлениях, а также поручил проверить все школы Кузбасса и включил омбудсмена в проверяющую комиссию.