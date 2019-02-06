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06.02.19 09:57

Центральный старт "Лыжни России-2019" будет в Новосибирске, несмотря на перенос соревнований - губернатор

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Проведение "Лыжни России-2019" в Новосибирске переносится с 9 на 17 февраля из-за сильных морозов, однако город остался местом проведения центрального старта этих соревнований, заявил губернатор Андрей Травников журналистам в среду.

"В Новосибирской области будет главный, центральный, старт этого мероприятия", - сказал он.

Ранее предложение провести центральный старт в Новосибирске власти региона обсуждали с министром спорта РФ Павлом Колобковым, который изъявлял готовность приехать в Новосибирск по этому случаю.

XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет на лыжной базе имени Алика Тульского и в районных центрах Новосибирской области. Время старта единой гонки на 10 км - 08:00 мск.

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