Власти Нижнего Тагила заплатят 600 тыс. рублей родителям мальчика, который впал в кому из-за упавшей на него ветки дерева

06.02.19 10:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура обязала администрацию Нижнего Тагила выплатить 600 тыс. рублей компенсации морального вреда родителям 12-летнего мальчика, который получил тяжелую травму в результате падения ветки дерева, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отломившаяся ветка тополя упала на ребенка, когда тот в июне 2017 года проезжал под деревом. В результате мальчик получил тяжелую травму головы и три недели провел в больницу, одну из которой находился в коме. "Мальчик до сих пор продолжает амбулаторное лечение. Полученная им травма является опасной для жизни", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи установили, что инцидент произошел из-за того, что городские власти не приняли достаточных мер по кронированию тополей. Суд взыскал с администрации 600 тыс. рублей в интересах ребенка.