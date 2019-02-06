Школа, детсад и жилые дома в Якутии остались без отопления в 36-градусный мороз

06.02.19 10:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

Якутск. 6 февраля. Interfax-Russia.ru - Из-за повреждения тепловой сети в селе Крест-Хальджай школа, детсад и жилые дома остались без отопления в 36-градусный мороз, развернут пункт временного размещения, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ЕДДС Томпонского района.

"К поврежденной ветке тепломагистрали подключены 13 двухквартирных домов, 25 частных домов, школа на 189 мест, детский сад на 55 мест и ветпункт. Проживают в зоне аварии 206 человек, из них 79 детей", - сообщил диспетчер.

В ЕДДС района отметили, что развернут пункт временного размещения, обогрева и питания. Занятия в школе и детсаде отменены.

Температура наружного воздуха в селе Крест-Хальджай составляет минус 36 градусов.

В свою очередь пресс-служба МЧС Якутии сообщает, что ограничений подачи тепла к остальным потребителям не допущено.

"Силами работников Томпонского филиала ГУП ЖКХ поврежденная ветка трубопровода отсечена задвижками, производится слив теплоносителя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по вине водителя самосвала поврежден компенсатор магистральной тепловой сети от котельной "Новая" села Крест-Хальджай Томпонского района Якутии.

Дежурная аварийно-восстановительная бригада проводит восстановительные работы поврежденного участка трубопровода.

К пострадавшей ветке тепломагистрали подключены соцобъекты и частный сектор. Бригадами коммунальщиков проводится осмотр по всем подключенным зданиям, население проинформировано о проводимых работах.