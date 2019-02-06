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06.02.19 10:29

Девочка-аутист из Приморья получила в подарок щенка после письма Путину

Фото Глеба Ильинского
6 февраля. Interfax-Russia.ru - По поручению президента РФ Владимира Путина шестилетней девочке больной аутизмом из поселка Славянка Приморского края в среду подарили щенка золотистого ретривера, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации Приморского края.

С просьбой к главе государства обратилась мама девочки Ольга Уваева. Как рассказала женщина в письме Владимиру Путину, несмотря на диагноз, ее дочь постоянно занимается, развивается и ходит в детский сад. Однако ей не хватает друзей. Именно поэтому женщина попросила президента о собаке для своей дочери, который также мог бы помочь в ее реабилитации.

"Так хочется, чтобы у ребенка был верный друг, защитник и компаньон для игр. А также средство для реабилитации, ведь канистерапия (метод реабилитации со специально обученной собакой - ИФ) давно признана во всем мире. В будущем мы могли бы и другим детям помогать: гулять, общаться, заниматься", - написала в письме президенту Ольга Уваева.

Увидев щенка, маленькая девочка очень обрадовалась, засмеялась и даже решилась погладить своего нового друга. Она назвала щенка Юки.

Как уточнили в пресс-службе, ретривера для Вероники в Приморье привезли из Московского питомника.

"Золотистый ретривер - порода, которая подходит для детей с особенностями развития. Собака идеальна для терапии, так как у нее спокойный, дружелюбный характер. Именно поэтому их активно привлекают к реабилитации детей. В реабилитационных центрах Приморья сегодня активно практикуется канис-терапия, где на службе также есть собаки этой породы", - уточнил собеседник агентства.

Специалисты надеются, что канистерапия для шестилетней Вероники Уваевой окажется эффективной.

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