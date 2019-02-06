Карантин введен в Омске в связи с ростом заболеваемости ОРВИ

06.02.19 10:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига ввел ограничительные мероприятия в организациях с массовым пребыванием людей на территории Омска, сообщает управление Роспотребнадзора по Омской области.

Ограничения вводятся с 6 февраля в школах, детсадах, больницах, учреждениях социального обслуживания, организациях сферы обслуживания, торговли и транспорта. Мера вызвана "подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", - говорится в сообщении.

По данным управления, на пятой неделе, с 28 января по 3 февраля, в Омске зарегистрировано 11 тыс. 470 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

"Показатель заболеваемости составил 97,71 на 10 тыс. населения, что на 20,7% выше уровня эпидемического порога заболеваемости", - отмечается в пресс-релизе.

По результатам лабораторного мониторинга в этот удельный вес вирусов гриппа в структуре респираторных вирусов составил 42,9%.

Ранее сообщалось, что в 17 школах Омска закрыто 85 классов, 1 корпус гимназии №115 закрыт целиком. 38 детских садов закрыты полностью и еще 63 группы в других садах не работают из-за снижения посещаемости.