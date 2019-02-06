Сады и школы Оренбуржья закрыты из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ

06.02.19 10:41

© РИА Новости. Александр Кондратюк

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Оренбургской области, ряд соцучреждений закрыт на карантин.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает в среду, что в области зарегистрировано 11,7 тыс. случаев заболеваний.

"Впервые с начала эпидемического сезона отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению, которое составило 26,1 %", - говорится в сообщении.

С учетом этого полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах и двух детских садах, частично - в 10 классах трех школ и пяти группах двух дошкольных учреждений области.

Кроме того, областное управление Роспотребнадзора направило письма властям с предложениями по введению дополнительных профилактических и противоэпидемических мер на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.