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06.02.19 10:58
Российские корабли провели стрельбы в Черном море
"В соответствии с планом боевой подготовки ЧФ экипажи кораблей Крымской и Новороссийской ВМБ приступили к сдаче курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - сказал А.Рулев.
"В рамках боевой подготовки малый противолодочный корабль "Касимов" в морском полигоне выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводной и воздушной целям", - отметил он.
Кроме того, носитель крылатых ракет "Калибр" - малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" - и ракетный катер "Р-60" Крымской ВМБ провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине.
Сдача курсовых задач экипажами кораблей продлится в течение нескольких суток, морякам предстоит проведение частных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, отработка организации радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем, а также выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.
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