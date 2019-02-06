Российские корабли провели стрельбы в Черном море

06.02.19 10:58

© РИА Новости. Василий Батанов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз (ВМБ) приступили к сдаче курсовых задач в Черном море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"В соответствии с планом боевой подготовки ЧФ экипажи кораблей Крымской и Новороссийской ВМБ приступили к сдаче курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - сказал А.Рулев.

"В рамках боевой подготовки малый противолодочный корабль "Касимов" в морском полигоне выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводной и воздушной целям", - отметил он.

Кроме того, носитель крылатых ракет "Калибр" - малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" - и ракетный катер "Р-60" Крымской ВМБ провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине.

Сдача курсовых задач экипажами кораблей продлится в течение нескольких суток, морякам предстоит проведение частных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, отработка организации радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем, а также выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.