Бюджет ЯНАО в 2018г исполнен с профицитом 21,3% от доходов

06.02.19 10:57

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018 год исполнен с профицитом 45,204 млрд рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте департамента финансов региона.

Так, доходы бюджета в прошлом году составили 212,564 млрд рублей, расходы - 167,361 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета равнялся 21,3% от доходов.

В частности, 79,408 млрд рублей получены от налога на прибыль организаций, 71,063 млрд рублей - от налога на имущество организаций, 36,907 млрд рублей - от налога на доходы физлиц.

Бюджет ЯНАО на 2018 год первоначально был утвержден бездефицитным - с доходами и расходами по 146 млрд 76,838 млн рублей. После последних изменений в самом конце прошлого года доходы прогнозировались в объеме 187,972 млрд рублей, расходы - 174,246 млрд рублей, а профицит - 7,4% от доходов.