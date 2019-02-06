Партию трепанга стоимостью 10 млн рублей задержали таможенники на Дальнем Востоке

06.02.19 11:04

© РИА Новости. Владимир Песня

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) задержали партию трепанга стоимостью 10 млн рублей, ценные морепродукты контрабандист намеревался вывезти в Китай.

Почти 330 килограммов варено-сушеного деликатеса в 112 небольших мешках изъяли у гражданина России. Груз был спрятан в полостях грузового автомобиля, сообщает в среду пресс-служба ДВОТ.

Таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

В пресс-службе ДВОТ агентству "Интерфакс - Дальний Восток" не уточнили, где именно на Дальнем Востоке было выявлено правонарушение.

Дальневосточный трепанг - вид иглокожих из класса голотурий, распространен в акватории Японского и Охотского морей, является стратегически важным ресурсом. Трепанг широко используется в восточной медицине и кухне и пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее.