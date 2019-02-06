Тепловые пушки доставляют в замерзающий поселок в Иркутской области

06.02.19 11:13

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Шесть тепловых пушек установят в котельной поселка Юрты Иркутской области, где пять суток действует режим ЧС из-за нарушения теплоснабжения, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Пушки будут нагнетать горячий воздух под котлами, тем самым помогая поддерживать в них высокую температуру", - цитирует пресс-служба заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгения Ветрова, который находится в Юртах.

По его словам, две пушки уже доставлены в поселок из Иркутска, установлены в котельной и работают. Еще четыре в ближайшее время привезут из Красноярска. "Сегодня ночью температуру теплоносителя в сети удалось поднять до 60 градусов", - отмечается в сообщении.

Ранее котельная могла нагреть теплоноситель только до 45 градусов.

Кроме того, три тепловых пушки установлены в социальных учреждениях Юрт, местным жителям выдано более 90 электрообогревателей и бесплатно предоставляются дрова.

"Ситуация, сложившаяся в Юртах с отоплением, вызвана комплексом причин. Так, эксплуатирующая организация без какого-либо согласования во время отопительного сезона поменяла в паровых котлах режим работы на водогрейный. Не был обеспечен нормативный запас качественного топлива - щепы. Работникам котельной с декабря не выплачивали заработную плату", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя областного правительства Руслана Болотова.

Отмечается, что деньги кочегарам стали выплачивать после прямого указания Р.Болотова, также по его поручению местная администрация организовала горячее питание для персонала котельной.

В настоящее время ремонт котельного оборудования ведут бригады МУП "ТЭК", "Байкалэнерго" и "Транстехресурс". Организована доставка качественной щепы из Нижнеудинска

Ранее сообщалось, что 1 февраля текущего года режим чрезвычайной ситуации был введен в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области, который испытывает перебои с теплоснабжением из-за аварии на котельной.

Сообщалось также, что 30 января в котельной ООО "ЮртКомХоз" вышел из строя сетевой насос и дымосос на котле №3. Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов не прерывалось, но были снижены параметры теплоносителя. В квартирах похолодало. 1 февраля вскоре после запуска отремонтированного оборудования произошла новая авария - давлением сорвало крышку деаэратора парового котла №5.

Котельная ООО "ЮртКомХоз" отапливает детский сад, школу, музыкальную школу, библиотеку, центр досуга "Сибирь" и 153 жилых дома, в которых проживает 1,5 тыс. человек, в том числе 415 детей. Всего в поселке городского типа Юрты проживает более 5 тыс. человек.

По данным Иркутского Гидрометеоцентра, 2-6 февраля в Иркутской области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха минус 35-49 градусов. В поселке Юрты, по данным синоптиков, сейчас минус 32, ночью ожидается до минус 41 градуса.