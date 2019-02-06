Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании пьяных дебоширов в Екатеринбурге

06.02.19 11:17

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция и следователи Екатеринбурга проводят проверку по факту стрельбы во время задержания нетрезвых дебоширов в подъезде жилого дома, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На то, что в одной из квартир выпивают и шумят, полицейским пожаловались жильцы дома вечером во вторник. По указанному адресу выехал наряд ППС.

"К ним вышли двое мужчин и женщина. Законные требования сотрудников ОВД прекратить нарушать общественный порядок они не выполнили. Стражи порядка неоднократно обращались с просьбой к 35-летнему гражданину убрать руки из карманов и показать их, но он и это проигнорировал ", - сообщил В.Горелых.

После того как старший сержант ППС достал табельное оружие, мужчина стал хватать его за одежду и пытался повалить его.

Во время потасовки пистолет выстрелил, пуля попала в руку одного полицейского и срикошетила в его напарника. Угрозы их жизни нет. Напавшего на полицейских и его собутыльников задержали.