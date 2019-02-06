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06.02.19 11:21
Партию контрафактного кальянного табака на 50 млн рублей задержали самарские таможенники
"По документам в транспортном средстве перевозилась жидкость для электрокальяна общим весом более 20 тонн. Между тем при досмотре фуры таможенники выявили курительный табак марки "Balli", не указанный в сопроводительных документах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее количество изъятого товара - 300 тыс. пачек.
"Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн рублей. Страна происхождения товара - Турция", - говорится в сообщении.
Также установленно, что на табаке отсутствовали акцизные марки.
"Документов, подтверждающих декларирование и выпуск в свободное обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также уплату акцизов, таможенных пошлин, налогов в отношении перевозимых товаров, не было", - подчеркивается в сообщении.
Экспертиза установила, что изъятый табак изготовлен заводским методом.
"В настоящее время товар помещен в постоянную зону таможенного контроля. По данному факту назначена камеральная таможенная проверка", - отмечается в сообщении.
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