Источающую запах газа цистерну вывезут из Петербурга

06.02.19 11:24

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Цистерну с остатками одоранта для газа, ставшего причиной распространения в Петербурге резкого запаха, загерметизируют и вывезут из города на специальный полигон.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в среду, специалисты уже обработали цистерну, она больше не представляет опасности.

"Для вывоза цистерны должна быть получена специальная лицензия, после чего она будет отправлена на специализированный полигон за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказал собеседник.

Как уточняют в комитете, емкость с этилмеркаптаном (используется как одорант для бытового газа) была обнаружена на площадке, принадлежащей ИП Говорухин, который сдал ее площадь в аренду организации "Авто ЛС".

По факту нарушения возбуждено административное дело.

Как сообщалось, днем во вторник из разных районов Санкт-Петербурга один за другим в ГУ МЧС города стали поступать звонки о запахе газа на улицах. В социальных сетях петербуржцы стали жаловаться на неприятных запах в Красносельском, Петроградском и Василеостровском районах, в том числе в квартирах. Из-за запаха газа эвакуированы две школы в Красносельском районе.

Позже было установлено, что источником запаха является емкость, обнаруженная на свалке на проспекте Народного Ополчения.