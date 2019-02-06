РФ может начать поставлять в Китай молочную продукцию до июня 2019 года

06.02.19 11:37

© РИА Новости. Антон Вергун

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Поставки российской молочной продукции в Китай могут начаться до конца первого полугодия этого года, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на X съезде Национального союза производителей молока в среду в Москве.

"Есть основания полагать, что до конца первого полугодия начнутся поставки отечественной молочной продукции в Китай", - сказал он.

Министр напомнил, что длительные переговоры по доступу российской продукции на китайский рынок завершились в конце прошлого года. "Россия и Китай согласовали список молочных компаний РФ, которые могут поставлять свою продукцию на китайский рынок. Это первые 10 компаний, - сказал он. - Буквально 4 февраля китайской стороне на согласование мы направили еще 23 российских производителя".

По его словам, Китай - это крупнейший импортер молочной продукции, формирующий конъюнктуру мировой экономики.

"Он продолжает быстро наращивать импорт широкого спектра молочной продукции. Хочу подчеркнуть, что Россия сегодня экспортирует в Китай, к сожалению, только мороженое", - заявил глава Минсельхоза.