РФ выйдет из ДРСМД через полгода

06.02.19 11:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет действовать зеркально и через полгода выйдет из этого договора.

"Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то мы все сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию - мы будем действовать зеркально", - сказал С.Лавров в среду на брифинге в Ашхабаде.

"Американцы приостановили свое участие в договоре. Мы сделали то же самое. Соответственно, по истечении шестимесячного периода, по итогам официальной ноты США о выходе из этого договора, договор перестанет действовать", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о дальнейших переговорах на тему ДРСМД, стратегической стабильности и контроля над вооружениями, С.Лавров напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин "ясно изложил нашу позицию - нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и западным, натовским коллегам".

Глава МИД РФ также ответил на предложение американского лидера Дональда Трампа заключить новый договор взамен ДРСМД. По словам Лаврова, дефицита инициатив в области контроля над вооружениями нет.

"Относительно дальнейших переговоров на эту ли тему, на другие ли темы, которые касаются стратегической стабильности и контроля над вооружениями, президент Путин ясно изложил нашу позицию: нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и, в целом, западным натовским коллегам", - сказал С.Лавров журналистам в Ашхабаде в среду.

"Мы многократно напоминали о наших инициативах, призывали начинать разговаривать, не затягивать, в частности, вопросы, связанные с возможным продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году", - отметил министр.

С.Лавров подчеркнул, что поскольку реакция от западных коллег не последовала, российский президент поручил ему и министру обороны РФ Сергею Шойгу "не будировать эти темы".