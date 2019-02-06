Ипотечные заемщики получат право на "каникулы" при снижении дохода на 30-50%

06.02.19 11:44

© РИА Новости. Нина Зотина

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Ипотечные заемщики смогут получить право на "каникулы" по кредитным выплатам при снижении постоянного подтвержденного дохода ориентировочно на 30-50%, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на V Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds.

"Право на такие "каникулы" возникает в случае официально подтвержденного снижения дохода, причем не просто снижения дохода, а снижения дохода, скажем, на 30-50%. Почему я говорю "скажем"? Потому что это еще законопроект, и параметры обсуждаемы", - сказал М.Мамута.

Он подчеркнул, что срок каникул ориентировочно не будет превышать 12 месяцев, впрочем, и этот интервал еще не утвержден окончательно.

"То есть человек может эти 12 месяцев разбить на несколько кусков, либо, может, 18 месяцев, это надо нам еще посоветоваться, каков должен быть предельный срок, может быть, 24 месяца. Но факт, что он сам берет те куски, которые ему нужны. По нашему анализу, менее 6 месяцев, как правило, эта норма не работает. Больше 12 месяцев она, как правило, тоже не нужна, потому что как раз 6 месяцев - это тот период, когда человек либо возвращается в платежный график, либо уже события развиваются таким образом, что каникулы или льготный период не помогут", - отметил М.Мамута.

При этом он подчеркнул, что реструктуризация должна быть безубыточна для кредитора. "Это означает, что любые просроченные платежи, либо отложенные платежи, либо сниженные платежи не прощаются, а переносятся на более поздний период. Полная стоимость по такому кредиту меняться не должна", - добавил М.Мамута.

Как сообщалось, в начале ноября 2018 года ЦБ объявил, что планируется законодательно закрепить право на реструктуризацию ипотечного кредита заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Предполагается, что норма будет предусматривать снижение ежемесячного платежа не менее чем на 50% на определенный срок.