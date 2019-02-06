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06.02.19 11:48

Поезда "Ласточка" будут останавливаться в Ясной Поляне под Тулой

© РИА Новости. Евгений Биятов
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Скоростные электропоезда "Ласточка", курсирующие от Москвы до Орла и Курска и обратно, с 23 февраля станут дополнительно делать остановку на станции Ясная Поляна в Туле, которая является ближайшей остановкой к музею-усадьбе писателя Льва Толстого, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Тульского отделения Московской железной дороги Олег Трунов.

"Это способствует развитию туристического потенциала Тульской области. Станция расположена в черте Тулы и является объектом культурного наследия народов России федерального значения, на ее территории открыт музейно-вокзальный комплекс "Козлова Засека", а недалеко от станции расположен музей-усадьба Льва Толстого", - сказал собеседник агентства.

Добраться до Ясной Поляны можно будет на поездах N721 Москва - Курск (отправлением из Москвы в 08:30) и N724 Курск - Москва (из Курска в 17:05), которые выполняют рейсы в пятницу, субботу и воскресенье. А с понедельника по четвергам там будут останавливаться поезда N725 Москва - Орел (в 08:30) и N726 Орел - Москва (в 18:44).

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна - родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII - начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.

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