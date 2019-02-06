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06.02.19 11:58
Аграрии Новосибирской области в 2019г получат 2,9 млрд руб господдержки
"Всего на этот год в областном бюджете заложено 2,9 млрд рублей на поддержку отрасли АПК", - говорится в сообщении.
По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, слова которого приводит пресс-служба, аграрии региона уже получили первые 50 млн руб. на возмещение части затрат за приобретенную технику и оборудование, в том числе, для проведения весенне-полевых работ.
До конца недели на эти цели запланировано перечислить еще 40 млн рублей.
Поддержка оказывается в рамках областной госпрограммы, по девяти направлениям, в том числе, на возмещение процентной ставки по кредитам и затрат на приобретение сельхозтехники.
В 2018 году аграрии Новосибирской области из-за холодной и дождливой весны столкнулись со сложностями во время посевной кампании. В регионе был введен режим ЧС в сфере сельского хозяйства. Сумма изначально заложенной в бюджет господдержки корректировалась и в итоге составила почти 4 млрд руб.
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