Аграрии Новосибирской области в 2019г получат 2,9 млрд руб господдержки

06.02.19 11:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирской области в 2018 году направят на поддержку агропромышленного комплекса региона 2,9 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области в среду.

"Всего на этот год в областном бюджете заложено 2,9 млрд рублей на поддержку отрасли АПК", - говорится в сообщении.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, слова которого приводит пресс-служба, аграрии региона уже получили первые 50 млн руб. на возмещение части затрат за приобретенную технику и оборудование, в том числе, для проведения весенне-полевых работ.

До конца недели на эти цели запланировано перечислить еще 40 млн рублей.

Поддержка оказывается в рамках областной госпрограммы, по девяти направлениям, в том числе, на возмещение процентной ставки по кредитам и затрат на приобретение сельхозтехники.

В 2018 году аграрии Новосибирской области из-за холодной и дождливой весны столкнулись со сложностями во время посевной кампании. В регионе был введен режим ЧС в сфере сельского хозяйства. Сумма изначально заложенной в бюджет господдержки корректировалась и в итоге составила почти 4 млрд руб.