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06.02.19 12:01
Около 40 школ и детсадов в Нижегородской области закрыты на карантин из-за ОРВИ
В региональном управлении Роспотребнадзора агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили в среду, что в настоящее время в регионе полностью закрыты на карантин 26 школ и 11 детских садов.
В целом, учебный и воспитательный процесс полностью или частично приостановлен в 4,4 % образовательных учреждений области.
На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что учебный процесс приостанавливается не менее чем на семь дней при одновременном отсутствии 20% и более заболевших детей.
По данным ведомства, на прошлой неделе в регионе отмечен рост распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, как среди детей, так и среди взрослых.
"На территории Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемических порогов на 11% (пороги заболеваемости превышены в Вачском, Первомайском, Богородском, Чкаловском и Сосновском районах области), по городу Нижнему Новгороду - на 21%", - говорится в сообщении.
В медицинских учреждениях региона введены ограничительные мероприятия, в дошкольных и образовательных организациях усилен контроль над соблюдением личной гигиены детьми, соблюдением режима проветривания, правил проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами.
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