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Российская армия пока не отказывается от использования оружия калибра 5,45 мм - Минобороны РФ

© РИА Новости. Владимир Акимов
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Вооруженные силы РФ пока не отказываются от использования стрелкового оружия и боеприпасов калибра 5,45 мм, они соответствуют своему предназначению, считает зампредседателя Общественного совета при министерстве обороны России полковник запаса Александр Каньшин.

"Планов отказа от стрелкового оружия калибра 5,45, насколько мне известно, в военном ведомстве нет", - сообщил А.Каньшин агентству "Интерфакс-АВН" в среду.

Так военный эксперт прокомментировал суждения на эту тему представителей Третьего Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ в статье, опубликованной в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018".

"Насколько мне известно, новый автомат АК-12 с боеприпасом-5,45 войдет в состав экипировки "Ратник" в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия. Наверное, из этого можно сегодня исходить в оценке сообщений о возможном отказе от данного боеприпаса", - продолжил А.Каньшин.

По словам эксперта, автомат АК-74 и его последующие модификации с патроном 5,45 мм неоднократно признавались лучшими в мире. "Сравнительно недавно его назвали одним из самых опасных на Земле (по рейтингу The National Interest). И не в последнюю очередь - благодаря боеприпасу с высокой начальной скоростью, смещенной центровкой, рядом других положительных качеств", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что как выпускник Орджоникидзевского высшего общевойскового военного училищам может уверенно сказать: "Боеприпас 5,45 соответствует своему предназначению. Как и любой другой, он имеет свои достоинства и недостатки, но вполне соответствует заложенным в него характеристикам".

"Если наука предложит что-то новое, практики скажут своё весомое слово", - сказал А.Каньшин.

Третий ЦНИИ Минобороны РФ осуществляет исследования в области разработки и создания вооружения, военной и специальной техники общего назначения.

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