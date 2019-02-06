|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.02.19 12:16
Трутнев заявил об отсутствии прорывов в сотрудничестве РФ и Японии на Курилах
"Я считаю, что экономическое сотрудничество России с Японией на Дальнем Востоке может быть гораздо более активным. Мне кажется, что все могло быть эффективнее", - заявил Ю.Трутнев в среду на пресс-конференции в Москве.
"Есть сотрудничество, но я не сказал бы, что оно что-то фундаментально меняет. Нет никакого прорыва. О сотрудничестве на Курильских островах мы говорим уже достаточно давно", - сказал вице-премьер.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket