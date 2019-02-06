Трутнев заявил об отсутствии прорывов в сотрудничестве РФ и Японии на Курилах

06.02.19 12:16

© РИА Новости. Алексей Дружинин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Экономическое сотрудничество между Москвой и Токио на российском Дальнем Востоке, в том числе на Курилах, могло бы быть более активным, но пока прорывов нет, считает вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Я считаю, что экономическое сотрудничество России с Японией на Дальнем Востоке может быть гораздо более активным. Мне кажется, что все могло быть эффективнее", - заявил Ю.Трутнев в среду на пресс-конференции в Москве.

"Есть сотрудничество, но я не сказал бы, что оно что-то фундаментально меняет. Нет никакого прорыва. О сотрудничестве на Курильских островах мы говорим уже достаточно давно", - сказал вице-премьер.