Карантин в школах Иркутска продлили до 13 февраля

06.02.19 12:23

6 января. Interfax-Russia.ru - Департамент образования Иркутска продлил до 13 февраля карантин в городских школах, который был введен 1 февраля на неделю для предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

"Уровень заболеваемости среди несовершеннолетних продолжает расти. По данным Роспотребнадзора, недельный эпидемиологический порог превышен на 55,9%", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника департамента Александра Костина.

Отмечается, что карантин не скажется на итоговом собеседовании по русскому языку, являющемся частью государственной аттестации учащихся 9 классов, - оно переноситься не будет.

"11 и 12 февраля пройдут консультации, 13 февраля состоится сам экзамен, как и планировалось ранее. Учащиеся, не явившиеся на экзамен по причине болезни, смогут сдать его в дополнительные сроки", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, по информации пресс-службы, на карантин закрыты четыре детских сада - N31, N80, N108, N186, а также 108 групп в 39 дошкольных учреждениях.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в четырех городах и восьми районах Иркутской области полностью приостановили работу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. На карантин закрыты 112 школ и 32 детских сада. Уровень заболеваемости в регионе превысил эпидемический порог на 15,3%

Сообщалось также, что с 6 февраля школы в городе Усть-Илимске на севере Иркутской области начнут поэтапно снимать карантин в связи со снижением заболеваемости.