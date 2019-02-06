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Росгеология в июле начнет рекультивацию отходов Байкальского ЦБК

© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский
6 февраля. Interfax-Russia.ru - "Росгеология" намерена в июле 2019 года приступить к рекультивации отходов Байкальского ЦБК, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам выездного совещания по решению экологических проблем остановленного комбината в Байкальске.

"До 30 июня текущего года откорректированный проект должен пройти государственные экспертизы. С июля "Росгеология" приступит к выполнению работ по ликвидацию отходов БЦБК, закончить которые планирует до 1 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правительство Иркутской области со своей стороны готовит проект противоселевых мероприятий в Байкальске, а также проект по ликвидации потенциально опасных объектов на промышленной площадке БЦБК. Сейчас эти объекты, как поясняется, находятся в залоге у кредиторов комбината, но иркутское правительство добивается их передачи в региональную собственность.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Минприроды РФ и правительство Иркутской области привлекли "Росгеологию" к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК. В ноябре 2017 года иркутское правительство как заказчик и "Росгеология" как исполнитель подписали контракт на рекультивацию отходов комбината. Сметная стоимость проекта была оценена в 5,9 млрд рублей. В июле 2018 года стороны подписали дополнительное соглашение о разработке нового проекта рекультивации.

В конце июля 2018 года "Росгеология" начала испытания на картах-накопителях отходов Байкальского ЦБК с целью найти новую технологию их обезвреживания.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. Кроме него в двух картах-накопителях находятся золошлаковые отходы. Ранее общий объем отходов оценивался в 6,2 млн тонн.

Байкальский ЦБК прекратил варку целлюлозы в сентябре 2013 года, находится на стадии конкурсного производства.

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