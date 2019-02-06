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Новые съезды построят на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе в Москве

© РИА Новости. Владимир Астапкович
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько новых съездов построят на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, сообщили в среду в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Развязка МКАД и Волоколамского шоссе устроена по устаревшему "клеверному" типу, сейчас она работает на пределе своей пропускной способности. Новые съезды помогут обеспечить непрерывное движение на данном участке", - отметил С.Кузнецов.

По его словам, все работы по реконструкции шоссе планируют завершить в 2021 году.

В ведомстве отметили, что в рамках реконструкции будет построен боковой проезд Волоколамского шоссе из области в центр - на нем организуют по 2-3 полосы движения. На пересечении шоссе и МКАД будет организовано по 5 полос в каждую сторону, а также три полосы по боковому проезду. Под путепроводом в сторону центра основной ход шоссе будет реконструирован до 3 полос движения в каждую сторону.

Также проект планировки предполагает возведение боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, строительство разворотной эстакады с внутренней на внешнюю сторону МКАД.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова. "Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамки, одного из самых проблемных транспортных объектов, а новая эстакада - часть большого проекта реконструкции. Спасибо строителям, что сложную транспортную ситуацию в этом районе получилось улучшить на год раньше", - заявил С.Собянин.

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