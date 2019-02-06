Песков считает провокацией массовые сообщения о минировании в РФ

06.02.19 12:37

© РИА Новости. Владимир Трефилов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Массовые сообщения о минировании объектов в РФ являются провокацией, спецслужбы выясняют, кто за ней стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Очевидно, что это провокация, что это провокационные действия. Я не буду говорить, откуда они могут происходить. Специальные службы в данном случае действуют, выполняют свою работу по выяснению тех, кто стоит за этими провокационными действиями", - сказал Д.Песков.

Он отметил, что действительно имела место массовая эвакуация людей.

"Каждый раз реагировали на поступающие эти провокационные сообщения. Большего пока сказать нечего", - уточнил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что это, к сожалению, тот случай, когда технологические достижения, когда развитые коммуникационные технологии попадают в руки злоумышленникам и провокаторам.