Союзмолоко запустит независимый мониторинг закупочных цен на сырое молоко в регионах

06.02.19 12:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) принял решение о запуске независимой системы мониторинга закупочных цен на сырое молоко в регионах РФ, сообщил председатель правления союза Андрей Даниленко на X съезде союза в среду в Москве.

"Высокая волатильность рынка в течение года, отсутствие качественной оперативной информации о динамике закупочных цен на сырое молоко - одного из ключевых драйверов развития рынка ограничивает уровень информированности участников рынка и часто не позволяет своевременно принимать эффективные решения", - сказал он.

По его словам, непрерывный ценовой мониторинг создан для оперативного получения информации о том, какой объем молока, какого качества и по какой средневзвешенной цене реализуется в России. В целях сохранения коммерческой тайны предприятий отчетные данные будут предоставляться в агрегированном обезличенном виде. Участники рынка всегда смогут соотнести свои цены со средним региональным значением и уровнем в соседних регионах.

Как уточнил глава союза, участниками ценового мониторинга являются сельхозпроизводители, молокоперерабатывающие предприятия, организации оптовой торговли - все, кто в ходе своей операционной деятельности закупают или продают сырое молоко. Для включения в программу мониторинга участникам необходимо будет пройти регистрацию на сайте союза. Отчетная информация будет доступна после формирования репрезентативной выборки респондентов и завершения тестового периода по сбору и консолидации информации.

Также стало известно, что готовую молочную продукцию Минсельхоз будет поэтапно вводить в систему электронной ветсертификации "Меркурий". Об этом в рамках

съезда Национального союза производителей молока заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что ведомство планирует завершить эту работу до конца года.

"Введение готовой молочной продукции в систему "Меркурий" планируется. То, что вы говорите, что это надо делать поэтапно - эту позицию мы абсолютно в Минсельхозе разделяем, это, действительно, надо делать поэтапно, чтобы у нас система справилась с тем объёмом информации, который в неё попадёт", - сказал министр, отвечая на вопрос одного из делегатов.

По его словам, введение молочной продукции в систему "Меркурий" планируется начать с апреля. "И до конца года введём всю молочную продукцию", - сказал он.

"Важно, что мы это будем делать в рамках рабочей группы, куда будут входить и отраслевой союз, и бизнес-сообщество, и представители Минсельхоза и представители Россельхознадзора, - считает министр. - Мы будем с вами в обязательном порядке обсуждать то, как мы это будем делать. Мы не будем это делать без вас, мы будем пытаться в рамках своей работы минимизировать те риски, с которыми система может столкнуться, и, как следствие, производители могут столкнуться. Мы будем делать это взвешенно и поэтапно".

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства, введение которой Россельхознадзор продвигал с 2015 года, начала работать с 1 июля 2018 года.