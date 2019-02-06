Ученикам ульяновской гимназии дали на обед вафли с червями

06.02.19 12:50

© РИА Новости. Владимир Вяткин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Проверка проводится по факту поставки некачественного питания в гимназию N 33 Ульяновска, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе администрации города в среду.

Накануне в соцсетях появилась информация, что ученики гимназии во время школьного обеда обнаружили в тарелке с вафлями мучных червей. Сообщение подтверждалось фотографией и комментариями родителей гимназистов.

"Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята", - заявил сотрудник пресс-службы администрации Ульяновска.

Собеседник агентства сказал, что по поручению губернатора Ульяновской области организована проверка, предварительные итоги которой, как ожидается, будут озвучены в четверг.

Также глава управления образования города подал обращение с просьбой провести проверку в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Кроме того, в настоящее время вся группа внутреннего контроля компании обслуживающего гимназию оператора питания ООО "Альтернатива" привлечена к дисциплинарной ответственности, а завпроизводством компании уволена.