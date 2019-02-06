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06.02.19 13:00
Лучших знатоков компьютера выберут среди пенсионеров Тюменской области
Участником регионального чемпионата может стать каждый житель области, достигший пенсионного возраста.
Отборочный тур будет проходить с 11 февраля по 15 марта по номинациям "начинающий пользователь" и "уверенный пользователь".
Участникам этого этапа нужно будет решить тест и выполнить творческое задание.
После подведения итогов 16 пенсионеров, набравших наибольшее количество баллов, будут участвовать в финальном туре, который пройдет 22 марта в Тюменском технопарк.
Победители чемпионата представят регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
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