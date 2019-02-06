Следствие не видит оснований выпускать Мамаева и Кокорина из СИЗО

06.02.19 13:09

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Оснований для смягчения меры пресечения полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, обвиняемым по делу о потасовках в Москве, по-прежнему нет, заявил следователь.

"Органы следствия не усматривают оснований для изменения или отмены обвиняемым имеющейся меры пресечения", - сказал следователь в среду в Тверском суде Москвы.

Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста футболистам, а также младшему брату А.Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому до 8 апреля.

По словам следователя, фигуранты "обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжкого, совершенных умышленно и из корыстных побуждений, имеют обширные связи во властных структурах, значительное количество денежных средств, состоят в дружеских отношениях". Таким образом, следует из ходатайства, у следствия по-прежнему есть основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемые могут помешать расследованию.

В настоящее время следственные действия по делу завершены, добавил следователь. До 8 апреля следствию необходимо закончить ознакомление защиты с материалами уголовного дела, составить обвинительное заключение и направить материалы в прокуратуру для решения вопроса о передаче дела в суд.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, указав на обоснованность и мотивированность его доводов.

П.Мамаеву, братьям Кокориным и А.Протасовицкому предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК РФ), побоях (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, отрицая в них состав хулиганства.

На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.