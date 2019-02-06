Тверская область до 2022 года получит из федбюджета более 1 млрд руб на реализацию инвестпроекта "Волжское море"

06.02.19 13:12

© РИА Новости. Михаил Фомичев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 1,1 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта по созданию туркластера "Волжское море" выделено Тверской области из федерального бюджета, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Соответствующее постановление подписано правительством РФ. Тверская область на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" в этом году получит из федерального бюджета свыше 330 млн рублей, в 2020-м - 300 млн рублей, в 2021-м - 500 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Помимо средств федерального бюджета, по его словам, на реализацию проекта в 2019-2021 годах предусмотрено софинансирование из регионального бюджета в размере более 180 млн рублей, а также частные инвестиции, размер которых не уточняется.

"Реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Рудени.

При этом собеседник агентства уточнил, что ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море" станет туристический транспортно-логистический узел на территории проекта "Завидово". Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

"Реализация проекта "Волжское море" призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта "Волжское море" составят не менее 300 млн рублей", - добавил собеседник агентства.