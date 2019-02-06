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06.02.19 13:15

Крымский аэропорт в четвертый раз стал лауреатом премии "Воздушные ворота России"

Фото пресс-службы аэропорта "Симферополь"
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в среду получил две награды в рамках 6-й выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2019, сообщила пресс-служба авиаузла.

"По итогам 2018 года аэропорт стал лауреатом второй степени национальной премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший аэропорт 2018 в категории от 4 до 7 млн пассажиров в год", а также заняли первое место в номинации "Лучшее дизайнерское решение" по итогам зрительского голосования", - говорится в пресс-релизе.

Ежегодная отраслевая премия "Воздушные ворота России" определяет эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты страны. Премия присуждается в номинациях: лучший аэропорт регионального значения, лучший международный аэропорт, лучший инвестиционный проект года, лучший инновационный проект года, лучший грузовой терминал, лучший аэропорт по результатам пассажирского голосования, лучший аэропорт по результатам голосования журналистов, специальная премия оргкомитета.

Крымский аэропорт в четвертый раз стал лауреатом премии "Воздушные ворота России". Так, в 2018 году ему присуждена премия в номинации "Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий". В 2017 году - диплом лауреата второй премии в номинации "Лучший аэропорт 2016" в категории "Аэропорт регионального значения" с пассажиропотоком до 7 млн пассажиров в год, аэропорт получил также награду в номинации "Лучший инвестиционный проект". В 2016 году авиагавани достались награда в номинации "Достижение года" (за увеличение пассажиропотока в 2,5 раза)

и премия в категории "Лучший региональный аэропорт" 2015 года с пассажиропотоком до 7 миллионов пассажиров в год.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца, он может обслуживать 6,5 млн человек в год.

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